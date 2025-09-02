Die Stadt Gardelegen will bei Jobsuche unterstützen, ebenso bei einer möglichen Nachfolgelösung. Doch das Vertrauen ist erschüttert.

Im Gardelegener Glaswerk wurden auch Flaschen für Coca Cola hergestellt. Das Unternehmen wird geschlossen.

Gardelegen - Am Dienstag haben im Gardelegener Glaswerk erste Gespräche mit Vertretern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und dem Betriebsrat begonnen. Es liege jetzt an Betriebsrat und Unternehmen, einen Sozialplan für die rund 120 Beschäftigten zu verhandeln. „Gegen die Schließung selbst können wir nichts machen“, stellte der Betriebsrat auf Volksstimme-Anfrage klar. Es handele sich um eine Firmenentscheidung. „Wir können jetzt nur versuchen, das Beste für die Mitarbeiter herauszuholen.“ Und das werde der Betriebsrat auch in Angriff nehmen.