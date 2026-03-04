Nach mehrfach verstrichenen Fristen lässt die Verwaltung sämtliche Sammelbehälter eines Entsorgungsunternehmens räumen. Neue Standorte sollen in Abstimmung mit dem Landkreis festgelegt werden.

Die Stadt Gardelegen baut jetzt die Container für Alttextilien in eigener Regie ab und lagert sie vorerst ein.

Gardelegen - Die ersten 16 Altkleider-Container sind entleert und auf einem kommunalen Lagerplatz gestapelt worden. Mitarbeiter der Hansestadt Gardelegen werden nun die Altkleider-Container des zuständigen Entsorgungsunternehmens standortweise entfernen.