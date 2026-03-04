Kommunale Maßnahmen in Sachsen-Anhalt Schock: Stadt entfernt 53 Altkleider-Container
Nach mehrfach verstrichenen Fristen lässt die Verwaltung sämtliche Sammelbehälter eines Entsorgungsunternehmens räumen. Neue Standorte sollen in Abstimmung mit dem Landkreis festgelegt werden.
Gardelegen - Die ersten 16 Altkleider-Container sind entleert und auf einem kommunalen Lagerplatz gestapelt worden. Mitarbeiter der Hansestadt Gardelegen werden nun die Altkleider-Container des zuständigen Entsorgungsunternehmens standortweise entfernen.