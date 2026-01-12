Seit dem 1. Januar 2026 gilt ein bundesweiter Mindestlohn von 13,90 Euro. Dadurch werden unter anderem die Leistungen von Handwerkern und Haushaltshilfen teurer.

Es wird noch teurer: Preise für Handwerker und Haushaltshilfen in der Altmark steigen

Salzwedel. - Zuletzt war der Mindestlohn am 1. Januar 2025 von 12,41 Euro auf 12,82 Euro brutto pro Stunde gestiegen. Seit Anfang 2026 liegt er nun bei 13,90 Euro. Vom Handwerks- bis zum Reinigungsunternehmen blicken die Chefs in Salzwedel überwiegend positiv, teils aber auch skeptisch auf die erneute Anhebung.