Eil
Neuer Mindestlohn Es wird noch teurer: Preise für Handwerker und Haushaltshilfen in der Altmark steigen
Seit dem 1. Januar 2026 gilt ein bundesweiter Mindestlohn von 13,90 Euro. Dadurch werden unter anderem die Leistungen von Handwerkern und Haushaltshilfen teurer.
12.01.2026, 11:15
Salzwedel. - Zuletzt war der Mindestlohn am 1. Januar 2025 von 12,41 Euro auf 12,82 Euro brutto pro Stunde gestiegen. Seit Anfang 2026 liegt er nun bei 13,90 Euro. Vom Handwerks- bis zum Reinigungsunternehmen blicken die Chefs in Salzwedel überwiegend positiv, teils aber auch skeptisch auf die erneute Anhebung.