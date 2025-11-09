Vor zwei Jahren hatte der Stadtrat Kalbe zugestimmt, dass Baurecht für eine Freiflächen-Solaranlage am Dolchauer Berg geschaffen wird. Seither ist nichts passiert.

Solarpark am Dolchauer Berg und was aus dem Projekt geworden ist

In dem rot schraffierten Bereich bei Vienau sollte die Anlage entstehen.

Vienau/Dolchau. - Als das Vorhaben, ausgerechnet am landschaftlich wertvollen Dolchauer Berg eine riesige Freiflächen-Solaranlage zu errichten, vor drei Jahren publik wurde, hat es die Gemüter erhitzt. 2026 sollte eigentlich die Inbetriebnahme erfolgen. Doch es ist Ruhe eingekehrt. Komplett ad acta gelegt ist das Projekt allerdings nicht, wie jetzt Recherchen der Volksstimme ergeben haben.