Eil
Energiekosten im Harz 90 Prozent nutzen Mieterstrom: Wie ein abrissreifer Wohnblock in Wernigerode zum Energievorbild wird
Jahrelang stand ein Block im Wernigeröder Wohnviertel Stadtfeld leer, sein Abriss galt als ausgemacht. Heute ist er ein Vorzeigequartier für Klima‑ und Lebensqualität – das ist kein Zufall.
Aktualisiert: 20.01.2026, 15:01
Wernigerode. - Ursprünglich sollte der lange leerstehende Wohnblock am Walther-Grosse-Ring 22 – 25 in Wernigerode längst abgerissen sein. Doch inzwischen haben sich der Plattenbau und sein Umfeld im Stadtfeld zu einem Vorzeigeobjekt in Sachen Lebensqualität für Bewohner entwickelt, versprechen Stadtwerke und Vermieter.