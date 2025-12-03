Seit Jahrzehnten befindet sich der Sportplatz an der Ostpromenade in teils desolatem Zustand. Nun will die Stadt Kalbe diesbezüglich auf ein Sonderprogramm setzen.

Sportplatzsanierung in Kalbe: Jetzt oder nie!

Der Zusand des Zaunes rund um den Sportplatz, der für Vereins- und Schulsport genutzt wird, ist symptomatisch für die Anlage.

Kalbe - Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Finanzschwache Kommunen können auf bis zu 75 Prozent Fördermittel hoffen, wenn sie ins neue Sportstättenförderprogramm des Bundes aufgenommen werden. Diese Chance will auch die Stadt Kalbe, die 2026 ihren Haushalt konsolidieren muss, nutzen, wie Bürgermeister Andreas Pietsch jetzt auf Anfrage bestätigte.