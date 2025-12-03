weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Japanisches Restaurant „Kizuna“: Sushi satt: Neues Lokal eröffnet in Haldensleben

Haldensleben wird um eine kulinarische Adresse reicher. Im „Kizuna“ gibt es alles, was das Sushi-Herz begehrt. Das Restaurant ist nach dem gleichnamigen Lokal in Oschersleben bereits der zweite Standort der Familie Nguyen.

Von Vivian Hömke 03.12.2025, 18:00
Zusammen mit ihrer Familie betreibt Le Thi Nguyen das neue Restaurant „Kizuna" in Haldensleben.
Zusammen mit ihrer Familie betreibt Le Thi Nguyen das neue Restaurant „Kizuna" in Haldensleben. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben - Im Herzen von Haldensleben eröffnet ein neues Restaurant mit einer großen Auswahl asiatischer Speisen. Vor allem Sushi-Liebhaber kommen im „Kizuna Sushi & Grill“ wortwörtlich auf ihre Kosten.