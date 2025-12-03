Japanisches Restaurant „Kizuna“ Sushi satt: Neues Lokal eröffnet in Haldensleben

Haldensleben wird um eine kulinarische Adresse reicher. Im „Kizuna“ gibt es alles, was das Sushi-Herz begehrt. Das Restaurant ist nach dem gleichnamigen Lokal in Oschersleben bereits der zweite Standort der Familie Nguyen.