Brüchauer Giftschlammgrube im Fokus Sprengung oder Pressluft? Rückbau des Windparks Kakerbeck sorgt für Unruhe
Beim Rückbau des Windparks Kakerbeck kursieren Gerüchte über Sprengungen. Die Nähe zur Giftschlammgrube Brüchau sorgt für zusätzliche Sorgen in der Region.
18.09.2025, 16:30
KAKERBECK/BRÜCHAU. - Vor genau einem Vierteljahrhundert ist er in Betrieb genommen worden und ist damit eines der ältesten Areale seiner Art in der Altmark-Region. Doch nun sind die letzten Wochen für den Windpark Neuendorf-Kakerbeck gezählt.