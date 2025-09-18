weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Brüchauer Giftschlammgrube im Fokus: Sprengung oder Pressluft? Rückbau des Windparks Kakerbeck sorgt für Unruhe

Brüchauer Giftschlammgrube im Fokus Sprengung oder Pressluft? Rückbau des Windparks Kakerbeck sorgt für Unruhe

Beim Rückbau des Windparks Kakerbeck kursieren Gerüchte über Sprengungen. Die Nähe zur Giftschlammgrube Brüchau sorgt für zusätzliche Sorgen in der Region.

Von CONNY KAISER 18.09.2025, 16:30
Aktuell entsteht die neue Baustraße für den Windpark.
Aktuell entsteht die neue Baustraße für den Windpark. FOTO: C. KAISER

KAKERBECK/BRÜCHAU. - Vor genau einem Vierteljahrhundert ist er in Betrieb genommen worden und ist damit eines der ältesten Areale seiner Art in der Altmark-Region. Doch nun sind die letzten Wochen für den Windpark Neuendorf-Kakerbeck gezählt.