Nach Beschwerden Stadt Kalbe will investieren: Tafeln sollen Raser mahnen
Immer wieder gibt es in der Einheitsgemeinde Kalbe Beschwerden über Raser. Nun will die Kommune diesen auf ihre Weise Einhalt gebieten.
22.01.2026, 06:00
Kalbe - „Beschluss über eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Bereich bewegliches Vermögen Ordnungsamt“: Was da in den Vorlagen der nächsten Ausschusssitzungen in Kalbe so hölzern daherkommt, birgt in Wirklichkeit ein äußerst interessantes Thema, von dem viele Orte in der Einheitsgemeinde profitieren könnten.