Immer wieder gibt es in der Einheitsgemeinde Kalbe Beschwerden über Raser. Nun will die Kommune diesen auf ihre Weise Einhalt gebieten.

Von Cornelia Kaiser 22.01.2026, 06:00
Gleich mehrere solcher Geschwindigkeitsmesstafeln, wie sie hier im Raum Könnern installiert worden sind, sollen bald auch in der Einheitsgemeinde Kalbe stehen.
Gleich mehrere solcher Geschwindigkeitsmesstafeln, wie sie hier im Raum Könnern installiert worden sind, sollen bald auch in der Einheitsgemeinde Kalbe stehen. Archivfoto: Engelbert Pülicher

Kalbe - „Beschluss über eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Bereich bewegliches Vermögen Ordnungsamt“: Was da in den Vorlagen der nächsten Ausschusssitzungen in Kalbe so hölzern daherkommt, birgt in Wirklichkeit ein äußerst interessantes Thema, von dem viele Orte in der Einheitsgemeinde profitieren könnten.