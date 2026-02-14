Der Kalbenser Stadtrat hat mehrheitlich eine Absichtserklärung in Sachen Künstlerstadt verabschiedet, aber es sind nach wie vor Fragen offen.

Stadt will Künstlerstadt begleiten - aber nicht um jeden Preis

Bei der Abstimmung in Sachen Künstlerstadt blieben nicht nur die Hände der vierköpfigen AfD-Fraktion (rechts), die komplett mit Nein votierte, unten. Es gab auch drei Enthaltungen, unter anderem vom Bürgermeister.

Kalbe - Mit acht von 15 möglichen Stimmen hat der Kalbenser Stadtrat eine Absichtserklärung verabschiedet, zwei Förderprojekte des Vereins Künstlerstadt Kalbe zu begleiten. Ob und wie die Stadt dabei finanziell im Boot sein würde, das blieb am Donnerstagabend jedoch offen.