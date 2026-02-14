Zwei neue Förderprojekte Stadt will Künstlerstadt begleiten - aber nicht um jeden Preis
Der Kalbenser Stadtrat hat mehrheitlich eine Absichtserklärung in Sachen Künstlerstadt verabschiedet, aber es sind nach wie vor Fragen offen.
Kalbe - Mit acht von 15 möglichen Stimmen hat der Kalbenser Stadtrat eine Absichtserklärung verabschiedet, zwei Förderprojekte des Vereins Künstlerstadt Kalbe zu begleiten. Ob und wie die Stadt dabei finanziell im Boot sein würde, das blieb am Donnerstagabend jedoch offen.