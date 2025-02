Gardelegen. - Deutschlands Wirtschaft ist in der Krise. Führende Wirtschaftsinstitute korrigieren gefühlt fast täglich das Wirtschaftswachstum nur noch in eine Richtung – nach unten. Nach einer Umfrage des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) planen in diesem Jahr vier von zehn Unternehmen, Stellen abzubauen. Betroffen davon ist jetzt auch ein mittelständisches Unternehmen in Gardelegen, die NTN Antriebstechnik GmbH im Industriegebiet, ein Zulieferer für die Automobilindustrie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.