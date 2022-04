Ausbau der Ortsdurchfahrt Straßenausbau auf L21 bei Kalbe beginnt: Vollsperrung nur bis September?

Am Montag (2. Mai) starten die Arbeiten für den Straßenausbau in Neuendorf am Damm. Autofahrer müssen während der Bauphase Einschnitte hinnehmen und wegen der Vollsperrung der Umleitung folgen. Kann die Bauzeit früher als ursprünglich geplant abgeschlossen werden?