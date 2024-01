Landwirte protestieren mit ihren Traktoren in Berlin und Magdeburg, aber auch mit Symbolik wie im Bauernkrieg. Was hängende Gummistiefel und Bundschuh gemeinsam haben...

Gardelegen. - Mit vielen verschiedenen Aktionen machen die Bauern in Deutschland aktuell ihrem Ärger über die Pläne der Ampelregierung Luft. Doch es gibt auch stillen Protest – und zwar in Form umgedrehter Ortsschilder oder daran baumelnder Gummistiefel. Während dies offensichtlich als Warnung verstanden werden kann, dass, wenn die Bauern ihre Stiefel an den Nagel hängen, es keine Lebensmittel mehr gibt, gibt es auch einen historischen Hintergrund für solche Aktionen.