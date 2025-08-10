Liebhaber amerikanischer Mobile aus ganz Deutschland präsentierten beim ersten US-Car-Treffen am Ahlumer See ihre Schätze. Mit dabei waren auch ganz besondere Gefährte, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hatten.

US-Cars in Ahlum: Vom Film-Chevrolet bis zum Dodge Challenger mit 808 PS

Mit 808 PS ist der Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye von Dirk Jehne aus Rohrberg das stärkste Auto, das in Serie gebaut wurde. Von diesem Gefährt gibt es in Deutschland nur zwei zugelassene Exemplare.

AHLUM. - Ein Hauch von Mittlerer Westen und amerikanischer Unbeschwertheit lag am Wochenende über dem Ahlumer See. Mehr als 60 Liebhaber von US-Gefährten aller Marken und Klassen waren aus ganz Deutschland angereist und präsentierten ihre Schätze, auf der Bühne ertönte Live-Countrymusik und auf den Tischen wehten „Stars and Stripes“.