Ausstellung Amerikanischer Autos US-Cars in Ahlum: Vom Film-Chevrolet bis zum Dodge Challenger mit 808 PS
Liebhaber amerikanischer Mobile aus ganz Deutschland präsentierten beim ersten US-Car-Treffen am Ahlumer See ihre Schätze. Mit dabei waren auch ganz besondere Gefährte, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hatten.
Aktualisiert: 10.08.2025, 20:00
AHLUM. - Ein Hauch von Mittlerer Westen und amerikanischer Unbeschwertheit lag am Wochenende über dem Ahlumer See. Mehr als 60 Liebhaber von US-Gefährten aller Marken und Klassen waren aus ganz Deutschland angereist und präsentierten ihre Schätze, auf der Bühne ertönte Live-Countrymusik und auf den Tischen wehten „Stars and Stripes“.