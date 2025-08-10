Elf Jahre nach dem ersten Spatenstich für die Unterquerung der Bahnbrücke und fast zwei Jahre nach Verkehrsfreigabe kehren am Tunnel Magdeburg Rostrot und Grün ins Grau ein.

Im Eckbereich Ernst-Reuter-Allee/Willy-Brandt-Platz in Magdeburg sind seit dem 30. Juli für rund drei Wochen Sperrungen in Teilen der Fußgängerzone und Einschränkungen im Radwegbereich erforderlich.

Magdeburg - An der Einmündung der Bahnhofstraße auf den Willy-Brandt-Platz über dem mehr als 200 Millionen Euro teuren City-Tunnel sind riesige rostige Metallelemente aufgefahren worden. Sie haben etwas mit der bevorstehenden Begrünung zu tun. Warum sind sie dafür notwendig und was passiert hier genau?

Gut Ding will Weile haben – und in Magdeburg offenbar besonders lange. Der City-Tunnel an der Ernst-Reuter-Allee ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Großprojekt immer wieder auf die Geduldsprobe stellt. 2012 begannen die Stadtwerke mit den Vorbereitungen, 2015 folgte der erste Spatenstich. Die Freigabe war ursprünglich für 2019 geplant, tatsächlich konnten Autos, Bahnen und Busse erst Ende 2023 den neuen Tunnel nutzen.

Doch auch nach der Eröffnung waren die Bauzäune nicht verschwunden: Die Außengestaltung zog sich hin, immer wieder mussten Pflanztermine verschoben werden – zuletzt, weil sich das Frühjahr 2024 als zu kühl und nass erwies. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Juni des laufenden Jahres abgeschlossen sein – doch auch dieser Termin verstrich. Nun aber soll es wirklich soweit sein: Die Pflanztröge sind bereits vor Ort und werden dieser Tage. Dies unter zeitweisen kleineren Einschränkungen für den Fuß- und Radverkehr – montiert und bepflanzt.

Was solle die Metall-Gefäße am Magdeburger Hauptbahnhof?

Hintergrund: Die Stadt verfolgt das Ziel, den bislang von grauem Pflaster dominierten Bereich zwischen Willy-Brandt-Platz, Ernst-Reuter-Allee und Kölner Platz in einen einladenderen Stadtraum zu verwandeln. Große Bäume wären schön – können aber wegen des Tunnels im Untergrund und dem deshalb fehlenden Erdreich hier nicht wachsen. In riesigen Pflanzpötten sollen daher Gehölze, Gräser und kleinere Bäume sprießen, Schatten spenden und das Mikroklima verbessern. Geliefert werden die Behälter vom Unternehmen „KGM – Konstruktiver Glas- und Metallbau“ aus Zerbst, das nach europaweiter Ausschreibung den Zuschlag erhielt.

Insgesamt neun elliptische Großtröge aus Cortenstahl sollen das Areal beleben. Dieser wetterfeste Baustahl bildet im Laufe der Zeit eine rötlich-braune Schutzschicht, die das Material vor weiterer Korrosion bewahrt und ihm seine charakteristische, lebendige Farbstruktur verleiht. Das Material gilt als nahezu wartungsfrei und ist deshalb in der Stadtgestaltung beliebt.

Die Container werden mit verschiedenen Baumarten bepflanzt – darunter Gold-Gleditschien und weißrindige Himalaya-Birken. Diese Arten gelten als besonders widerstandsfähig und kommen mit begrenztem Wurzelraum zurecht. Ergänzt werden sie durch Sträucher, Stauden und Gräser, die nicht nur für optische Abwechslung sorgen, sondern auch die Artenvielfalt im Stadtzentrum fördern.

Ist das wirklich der gestalterische Abschluss des Magdeburger Tunnelbaus?

Neben den Pflanztrögen, von denen einige dank Sitzauflagen auch zum Verweilen einladen sollen, wurden in den vergangenen Monaten auch neue Sitzgelegenheiten gegenüber dem Kölner Platz geschaffen. Kleine Ausstattungselemente wie Poller und Abfallbehälter komplettieren das Bild.

Mit der Ankunft der letzten Pflanzen Mitte August 2025 geht nun auch der grüne Abschluss des Projekts in seine finale Phase – zumindest nach aktuellem Stand. Denn im Stadtrat war zuletzt diskutiert worden, ob durch zusätzliche Kunst die illegalen Schmierereien eingedämmt werden können. In der Vergangenheit hatte in diesem Sinne die Künstlerin Claudia Walde bereits die Widerlager der Eisenbahnbrücken gestaltet.