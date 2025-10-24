Ortstermin gefordert Thema Dorfgemeinschaftshaus: Ortschaftsrat fühlt sich alleingelassen
Der Packebuscher Ortschaftsrat sollte nach möglichem Einsparpotenzial bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses suchen - und sah zu viele offene Fragen.
24.10.2025, 06:00
Packebusch - Der Förderbescheid für die geplanten Sanierungsarbeiten im Packebuscher Dorfgemeinschaftshaus liegt bereits seit einigen Wochen vor und soll bis Ende 2026 abgerechnet werden. Eigentlich ein Grund zur Freude. Dennoch kommt erhebliche Kritik aus dem Packebuscher Ortschaftsrat. Aber warum?