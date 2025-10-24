Der Packebuscher Ortschaftsrat sollte nach möglichem Einsparpotenzial bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses suchen - und sah zu viele offene Fragen.

So sehen aktuell die Gegebenheiten aus. Rechts der Eingang zur Frauentoilette, links der Durchgang zur Bauernstube, in der gerade der Ortschaftsrat tagt.

Packebusch - Der Förderbescheid für die geplanten Sanierungsarbeiten im Packebuscher Dorfgemeinschaftshaus liegt bereits seit einigen Wochen vor und soll bis Ende 2026 abgerechnet werden. Eigentlich ein Grund zur Freude. Dennoch kommt erhebliche Kritik aus dem Packebuscher Ortschaftsrat. Aber warum?