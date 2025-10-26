Firma Lorica unterstützt den MTV Welsleben mit 14.000 Euro für ein großes Modernisierungsprojekt, das vor allem der Jugend zugute kommt.

Nach dem Gespräch im Vereinsheim präsentierte der Verein die neuen Flutlichter und die Kabinen. Mit dabei zwei Trainingsgruppen.

Welsleben/Biere. - 14.000 Euro. Das ist die Summe, die Firma Lorica dem MTV Welsleben für sein Großprojekt „Modernisierung Beetzenberg 2024“ gespendet hat. Damit kam die in Biere ansässige Firma für die Hälfte der Kosten des Eigenanteils der Baumaßnahmen auf und ist somit der größte Sponsor des Projektes. Was aus dem ganzen Geld geworden ist, zeigte der Verein am Donnerstag dem Leiter der Projektentwicklung, Stefan Hobein.