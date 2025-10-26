Hoffnung auf Festivals und Oscar Dramatische DDR-Flucht wird in Magdeburger Gefängnis verfilmt
In einem ehemaligen Magdeburger Gefängnis wird für einen Film über eine Flucht aus der DDR gedreht. Der soll weltweit bei Festivals und sogar bei den Oscars laufen.
26.10.2025, 13:00
Magdeburg. - Schon auf der Straße stehen große Scheinwerfer, mehrere Zellenfenster im früheren Stasi-Gefängnis in Magdeburg-Neustadt sind abgehängt. Im Gebäude selbst gilt es, mucksmäuschenstill zu sein. Denn in dem historischen Gebäude am Moritzplatz laufen am 24. Oktober 2025 Dreharbeiten.