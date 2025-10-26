In einem ehemaligen Magdeburger Gefängnis wird für einen Film über eine Flucht aus der DDR gedreht. Der soll weltweit bei Festivals und sogar bei den Oscars laufen.

Im ehemaligen Stasi-Gefängnis in Magdeburg wird ein Film gedreht.

Magdeburg. - Schon auf der Straße stehen große Scheinwerfer, mehrere Zellenfenster im früheren Stasi-Gefängnis in Magdeburg-Neustadt sind abgehängt. Im Gebäude selbst gilt es, mucksmäuschenstill zu sein. Denn in dem historischen Gebäude am Moritzplatz laufen am 24. Oktober 2025 Dreharbeiten.