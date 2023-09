Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Während an der OdF-Straße in Gardelegen aktuell die Bauarbeiten an der Straße und am Abwassernetz gemäß Zeitplan vorangehen, scheint sich bei einem anderen Projekt in der Nähe nichts zu tun, wie einigen Gardelegenern aufgefallen ist. „Fragen Sie doch mal nach, was nun mit dem Thomas Philipps Markt wird“, hatte jüngst ein Leser am Redaktionstelefon gebeten, denn die Ankündigung, dass sich der Markt ansiedeln will, war bei vielen Lesern gut angekommen. Und tatsächlich sollte das Unternehmen eigentlich schon im Sommer in den ehemaligen Rewe an der OdF-Straße einziehen. Zu sehen ist davon bisher aber nichts.