Was passiert wirklich hinter den Zäunen des Tiergeheges am Wall? Ein Blick auf Vorwürfe, Reaktionen und offene Fragen.

Werkstattbeschäftigte helfen regelmäßig bei der Pflege der Meerschweinchen im Tiergehege an der Wallanlage Gardelegen.

Gardelegen. - Über den Online-Bürgerservice „Sag’s uns einfach“ erreichte die Hansestadt Gardelegen einige Beschwerden über die Zustände im Tiergehege auf dem Wall. In diesen Anfragen ist von „verdächtig vielen trächtigen Meersauen“ die Rede. Zudem gebe es Tiere mit Problemen an den Augen. Auch sei von außen nicht erkennbar, ob ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung stünden. „Eine artgerechte Haltung sieht anders aus“, heißt es in dem Schreiben weiter. Doch, wie berechtigt sind die Vorwürfe?