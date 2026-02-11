Viele aufgenommene Tiere, emotionale Arbeit und nicht immer ein Happy End: Die Statistik des Tierheims in Gardelegen gibt Einblick in das Jahr 2026 und zeigt, mit welchen Herausforderungen das Team täglich konfrontiert ist.

Rambo ist ein Dauerbewohner des Tierheimes. Er lebt dort schon seit sechs Jahren.

Gardelegen. - Hunde, Katzen, Kaninchen. Das Tierheim in Gardelegen hat im vorigen Jahr eine Vielzahl an Tieren aufgenommen und vermittelt. Die konkreten Vorgänge macht die Statistik für das Jahr 2026 deutlich. Egal ob Fundtiere oder Abgaben – die Tierheimmitarbeiter versuchen, für alle ein passendes Zuhause zu finden. Doch das gelingt nicht in jedem Fall.