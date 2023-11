Bisher konnte nicht festgestellt werden, ob ein Wolf den Jagdhund in der Letzlinger Heide tötete.

Letzlingen. - Rund sechs Wochen ist es her, dass ein Deutscher Jagdterrier bei einer Ansitzdrückjagd auf dem Truppenübungsplatz Altmark der Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger Heide getötet wurde. Weil das Tier, das sich frei auf dem Gelände bewegte, beim Auffinden Bissspuren in Weichteilen und Halsbereich aufwies, besteht der Verdacht, dass es von einem Wolf getötet wurde.