Am Schloss Isenschnibbe gibt es eine Demenzwohngemeinschaft mit einem etwas anderen Konzept und Wohnraum für rüstige Senioren oder Ehepaare. Am 27. April gibt es Einblicke.

Traumhaft wohnen in Gardelegen in einem echten Schlosspark

Schmuck sehen sie aus, die Gebäude, in denen sich früher unter anderem Verwalterwohnungen befanden.

Gardelegen. - Wohnen mit Blick auf ein Schloss – das ist in Kürze möglich im Park des Schlosses Isenschnibbe. In einem Gebäude, wo sich einst unter anderem Verwalterwohnungen befanden und das an die Isenschnibber Chaussee grenzt.