Joachim Fanger eröffnet in Magdeburg ein Restaurant. Doch der Denkmalschutz untersagt die geplante Terrasse - wegen der „kulturell-künstlerisch wertvollen Fassade“.

Joachim Fanger eröffnet in der früheren Tucher Stube das Restaurant Magdeburger Otto. Doch die Nicht-Genehmigung seiner Terrasse lässt ihn verzweifeln.

Magdeburg. - „Dann gebe ich das Projekt eben wieder auf“, meint Joachim Fanger angesichts seines Ärgers mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Der Neu-Gastronom eröffnet am 1. Dezember 2025 seinen „Magdeburger Otto“ als Restaurant mit deutscher Küche. Doch weil die von ihm geplante Terrasse nicht genehmigt wird, habe er bereits wieder ans Aufhören gedacht.