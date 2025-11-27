Jedes Jahr führt die Regenbogenschule in Magdeburg-Olvenstedt ein Weihnachtsmärchen auf. In diesem Jahr wird „Die goldene Gans“ gezeigt. Die Sprache ist moderner geworden - einige Inhalte bleiben altertümlich. Am Samstag, 29. November 2025, wird das Stück öffentlich aufgeführt.

