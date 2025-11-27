„Die goldene Gans“ mal anders Weihnachtsmärchen von Magdeburger Förderschule: Schimpfwörter erlaubt
Jedes Jahr führt die Regenbogenschule in Magdeburg-Olvenstedt ein Weihnachtsmärchen auf. In diesem Jahr wird „Die goldene Gans“ gezeigt. Die Sprache ist moderner geworden - einige Inhalte bleiben altertümlich. Am Samstag, 29. November 2025, wird das Stück öffentlich aufgeführt.
27.11.2025, 17:30
Magdeburg. - Seit 2002 wird in Magdeburg an der Regenbogenschule das Weihnachtsmärchen aufgeführt. In diesem Jahr spielen über 30 Schülerinnen und Schüler das Märchen „Die goldene Gans“. An einem Tag wird es für die Öffentlichkeit gezeigt.