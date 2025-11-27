Ein Gastronom will in der Magdeburger Innenstadt eine Terrasse an sein neues Restaurant bauen. Der Denkmalschutz lehnt das ab. Doch ist das die richtige Entscheidung?

Denkmalschutz in Magdeburg: Die Terrasse im Dorf lassen (Kommentar)

Magdeburg. - Immer wieder wird das Aussterben der Magdeburger Innenstadt beklagt. Doch wenn dann jemand kommt und trotzdem investieren will, werden ihm von Behördenseite Steine in den Weg gelegt. Klar, will der Gastronom Geld verdienen. Er lockt mit einer attraktiven Terrasse aber auch Menschen in die City.