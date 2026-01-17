Nach dem Riss eines Rehs durch einen Wolf bei Solpke wurden Proben genommen. Was das mit wertvollen Wagyu Rindern zu tun hat ...

Solpke. - Aufregung am Montag in Solpke. Ein Wolf soll dort ein Reh gerissen haben. Reste des Tieres liegen unter einem Baum. An sich nichts Besonderes. Doch nur wenige Meter entfernt, das berichtet der Solpker Tino Fehse, werden wertvolle Wagyu-Rinder gehalten.