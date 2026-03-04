Stadt und Ortschaften organisieren wieder Annahmezeiten auf den Osterfeuerplätzen. Die Bürger können hier im März viel trockenes Brennmaterial aus ihren Gärten anliefern.

Calbe. - Auch in diesem Jahr werden in der Einheitsgemeinde Calbe die traditionellen Osterfeuer an den traditionellen Veranstaltungsorten am Sonnabend, 4. April, entzündet. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt bereits mit. Das zentrale Osterfeuer in Calbe findet erneut auf der Festwiese am Heger statt und verspricht neben der geselligen Atmosphäre auch ein unterhaltsames Miteinander, heißt es hierzu aus dem Rathaus.