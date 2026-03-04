In allen Ortsteilen von Genthin stand kürzlich der Haushalt 2026 im Mittelpunkt. Trotz wachsendem Defizit soll ein ausgeglichener Etat beschlossen werden.

Was Genthin in den Ortschaften trotz Millionen-Defizit plant

Der Haushalt 2026 für Genthin und seine Gemeinden geht nun in die entscheidene Phase.

Genthin - Es waren intensive Beratungsabende in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Genthin. Überall drehte sich alles um den Haushalt 2026 – um Spielräume, Prioritäten und die Frage, was trotz angespannter Finanzlage machbar bleibt. Am Donnerstag soll nun der Stadtrat zusammenkommen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu beschließen.