  4. Ortschaften beraten Investitionen: Was Genthin in den Ortschaften trotz Millionen-Defizit plant

In allen Ortsteilen von Genthin stand kürzlich der Haushalt 2026 im Mittelpunkt. Trotz wachsendem Defizit soll ein ausgeglichener Etat beschlossen werden.

Von Robdrt Sonntag 04.03.2026, 09:52
Der Haushalt 2026 für Genthin und seine Gemeinden geht nun in die entscheidene Phase.
Genthin - Es waren intensive Beratungsabende in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Genthin. Überall drehte sich alles um den Haushalt 2026 – um Spielräume, Prioritäten und die Frage, was trotz angespannter Finanzlage machbar bleibt. Am Donnerstag soll nun der Stadtrat zusammenkommen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu beschließen.