Der Staßfurter Rotary Club hat inzwischen mehr als 500.000 Euro gespendet. Kürzlich wurden 35 Jahre Engagement für eine Vielzahl an Projekten gefeiert.

Dennis Schulze vom Vorstand der Fördergesellschaft verkündete, dass der Rotary Club Staßfurt bis heute über eine halbe Millionen Euro gespendet hat.

Staßfurt/Hecklingen - Die Wende 1989 eröffnete Raum für Neues. Im Spätsommer 1990 bekam der damalige Leiter der Deutschen Bank in Staßfurt, Rudolf Schünemann, in der Filiale Besuch von zwei Herren aus Lehrte. Beide waren vom Rotary Club Lehrte und beabsichtigten, den Rotary Club Staßfurt zu gründen. Nach mehreren Gesprächen war Rudolf Schünemann überzeugt, den Staßfurter Club mit ins Leben zu rufen. Inzwischen wurden weitere Staßfurter für die Mitgliedschaft gewonnen. Die Lehrter setzten das erste Meeting Anfang Januar 1991 an. Man traf sich im Dr.-Frank-Gymnasium. Ein Rückblick.