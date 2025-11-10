weather wolkig
  4. Chaos nach Hausfriedensbruch: Vandalen wüten auf dem Wertstoffhof in Kalbe

Zum wiederholten Mal ist der Wertstoffhof in Kalbe von Vandalen heimgesucht worden. Sie haben dort Chaos hinterlassen.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 10.11.2025, 21:22
Mitarbeiter Wolfgang Lüttge fegte auf dem Wertstoffhof die Scherben zusammen.
Mitarbeiter Wolfgang Lüttge fegte auf dem Wertstoffhof die Scherben zusammen. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Ein Bild der Verwüstung hat sich den Mitarbeitern des Kalbenser Bauhofes, die gleich nebenan ihr Domizil haben, am Montagmorgen bei Dienstbeginn auf dem Wertstoffhof gezeigt. Bislang unbekannte Täter haben auf dessen Gelände, das sich gleich hinter dem Rathaus und der Kita Schatzkästchen befindet, im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes ihr Unwesen getrieben.