Konzert, Gesellschaft, Puppentheater, Kunst, eine magische Lichtershow - dies bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag, 17.11.2025.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 17. November 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Daniel Weltlinger Quartet im Magdeburger Forum Gestaltung

In der Reihe "Jazz in der Kammer" beginnt am Montag, dem 17. November 2025, ab 20 Uhr ein Konzert mit dem Daniel Weltlinger Quartet. Geleitet wird das Ensemble vom australischen Geiger, Komponisten und Produzenten Daniel Weltlinger, der seit vielen Jahren in Berlin lebt und bereits mit Künstlern wie Lulo Reinhardt, Karsten Troyke und dem Moka Efti Orchestra zusammengearbeitet hat. Seine Musik verbindet Elemente aus Klezmer, osteuropäischer Volksmusik, Jazz und freier Improvisation zu einem Erzählfluss, der Klang als Sprache begreift.

Die Kompositionen des Quartetts entstehen aus realen Geschichten und verweben Melodie und Rhythmus zu eindrucksvollen Stimmungsbildern. Weltlinger gilt als Musiker, der mit seiner Geige Geschichten erzählt – präzise, feinsinnig und von emotionaler Tiefe.

Begleitet wird er von einer hochkarätigen Besetzung, die mit Improvisationsfreude und Spielfreude überzeugt. Das Zusammenspiel der Musiker zeichnet sich durch intensive Dynamik und feine Abstimmung aus, wodurch jedes Stück einen ganz eigenen Charakter erhält. Zwischen melancholischen Passagen und kraftvollen Momenten entfaltet sich eine Atmosphäre, die sowohl Intimität als auch Energie vermittelt.

Buchpräsentation „Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten“ mit Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow in Magdeburger Pauluskirche

Am Montag, dem 17. November 2025, findet in Magdeburg in der Pauluskirche in der Goethestraße 28 von 19.30 bis 21.30 Uhr eine Buchpräsentation mit Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow statt. Im Mittelpunkt steht ihr gemeinsames Werk „Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten“, das den aktuellen gesellschaftlichen Spannungen in Deutschland nachspürt. Beide Autoren gehen der Frage nach, warum sich 35 Jahre nach der Wiedervereinigung erneut tiefe Gräben zwischen Ost und West zeigen – und welche politischen, sozialen und psychologischen Ursachen dahinterstehen.

Kowalczuk, Historiker und profunder Kenner der DDR-Geschichte, und Ramelow, langjähriger Ministerpräsident Thüringens, verbinden in ihrem Gespräch historische Analyse mit politischer Erfahrung. Sie beleuchten, wie Versäumnisse des Vereinigungsprozesses, enttäuschte Erwartungen und ein verändertes Freiheitsverständnis zur Entfremdung zwischen Bevölkerung und Politik beigetragen haben.

Das Gespräch stellt die These in den Raum, dass die „neue Mauer“ nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen Demokratinnen und Demokraten und jenen verläuft, die demokratische Grundwerte infrage stellen. Die Autoren suchen dabei nicht nach einfachen Antworten, sondern nach Wegen, gesellschaftliche Brüche zu überwinden.

Ihre Diskussion soll zum Nachdenken anregen und die Debatte über Identität, Teilhabe und Verantwortung neu beleben. Wer teilnehmen möchte, kann sich über die Webseite www.eveeno.com/207362793 anmelden. Der Abend verspricht einen offenen und kritischen Austausch über die Zukunft unserer Demokratie und den Zustand des vereinten Deutschlands.

„Baum des Friedens“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der Magdeburger Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 steht am Montag, dem 17. November 2025, von 14 bis 16 Uhr alles im Zeichen des Friedens. Unter dem Titel „Baum des Friedens“ gestalten der MWG-Nachbarschaftsverein und der Verein Siebenmeilenworte eine gemeinsame Lesung mit Texten, Gedanken und Geschichten. Teilnehmende des MWG-Nachbarschaftstreffs Mitte lesen im Lesecafé persönliche Beiträge und hängen ihre Wünsche für ein friedliches Miteinander an den vom Verein gestifteten Baum.

Ab 15 Uhr übernehmen die Erzählerinnen von Siebenmeilenworte und führen das Publikum mit Geschichten aus aller Welt durch unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Frieden. So entsteht ein Nachmittag des Austauschs, der Hoffnung und der gemeinsamen Reflexion. Der Eintritt ist frei, und alle Interessierten sind eingeladen, mitzuhören, mitzufühlen und ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

„Die Frau von früher“ im Puppentheater Magdeburg für Zuschauer ab 16 Jahren

Eine Begegnung nach Jahrzehnten bringt Bewegung in ein scheinbar geordnetes Leben – Roland Schimmelpfennigs Stück „Die Frau von früher“ beleuchtet, wie alte Versprechen plötzlich Gegenwart werden: Im Puppentheater Magdeburg steht dabei eine Familie kurz vor dem Aufbruch: das Haus fast leer, die Möbel unterwegs, der Neuanfang geplant. Doch als es an der Tür klingelt, taucht Romy Vogtländer auf – die Jugendliebe des Vaters. Nach 24 Jahren fordert sie ein, was einst versprochen wurde, und mit einem Schlag geraten die Beziehungen, Erinnerungen und Gewissheiten aller ins Wanken.

Regisseur Leonhard Schubert inszeniert die Geschichte mit Handpuppen und Live-Musik und legt den Fokus auf die Macht vergangener Gefühle, auf das, was Menschen verbindet und trennt. Bühne und Kostüm stammen von Jonathan Gentilhomme, die Puppen schuf Magdalena Roth, für die Musik zeichnen Annalena Buchholz und Pedro Querido verantwortlich.

Das Stück ist für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet. Die Vorstellungen beginnen am Freitag, dem 14. November, sowie am Sonnabend, dem 15. November, und am Montag, dem 17. November, jeweils um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt.

Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft. Die Lumagica ist bis zum 30. November geöffnet. Geöffnet ist ab 16 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

„Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus in Medizinischer Zentralbibliothek

Farben, Formen und ungewöhnliche Materialien stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ von Andrea Markus, die bis zum 23. Dezember in der Medizinischen Zentralbibliothek in Haus 41 auf dem Medizincampus der Otto-von-Guericke-Universität in der Leipziger Straße 44 zu sehen ist. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Der Titel deutet an, was die Besucherinnen und Besucher erwartet: Werke, die nicht mit dem Pinsel entstehen, sondern durch experimentelles Gestalten mit unterschiedlichsten Techniken.

Andrea Markus lebt in Stegelitz bei Burg und entdeckte schon in ihrer Kindheit die Freude an der Malerei. Nach beruflichen Stationen im Bibliothekswesen, Buchhandel und in der Verwaltung wandte sie sich ab 2010 intensiv der Kunst zu. Seminare bei Volker Straube, Wolfgang Baxrainer und Gerhard Ruhland prägten ihre Auseinandersetzung mit der Aquarellmalerei. Bald kamen neue Ausdrucksformen hinzu – Enkaustik, Acrylmalerei, Powertex, Monoprint, EcoPrint und Arbeiten mit Tinten auf Alkoholbasis, die in der Fluid Art ihre charakteristischen Strukturen entfalten.

Seit 2024 widmet sich die Künstlerin vor allem der Töpferei und gibt ihr Wissen in Kursen weiter. Ihre Werke verbinden handwerkliche Präzision mit Experimentierfreude und verleihen Materialien wie Papier, Wachs oder Ton eine besondere Lebendigkeit. In mehr als zwanzig Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen, unter anderem in Burg, Magdeburg, Genthin und Premnitz, zeigte sie bereits ihre Arbeiten. Mit „Geföhnt – gebügelt – gefärbt – geformt“ kehrt Andrea Markus nun zum dritten Mal in die Magdeburger Bibliothek zurück.

Swing in Magdeburger Moritzhof

Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nächster Termin ist am 10.11. im Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nach einem Aufwärmen, kurzen Wiederholungen und Hinweisen für Einsteiger startet ab etwa 20.15 Uhr das Social Dancing. Der Abend bietet Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Vielfalt des Swing zu erleben. Der Musikstil entstand in den 1930er Jahren in den USA, geprägt von kraftvollen Bläsersätzen, synkopierten Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Swing entwickelte sich aus dem Jazz und wurde durch Big Bands wie die von Duke Ellington oder Benny Goodman international bekannt. Charakteristisch ist der gleichmäßige Beat, der ihn zu einer Grundlage für Tänze wie den Lindy Hop machte. Bis heute gilt Swing als Ausdruck von Energie und Lebensfreude und zieht Tanzbegeisterte an.

Rundgänge in Magdeburg

