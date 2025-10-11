Urte Rötz aus Mieste lädt künftig regelmäßig Fremde zu geselligen Runden in ihre Wohnküche ein. Was außer der Freude am Kochen hinter der Idee der Frau mit vielen Talenten steckt...

Urte Rötz in ihrer Wohnküche. In der kleinen Spendendose wird bei den Tischrunden Geld gesammelt - für einen guten Zweck.

Gardelegen. - Richtig gut, bodenständig, altmärkisch essen, nette Leute kennenlernen und dabei auch noch etwas für den guten Zweck tun: Das geht tatsächlich – und zwar in „Urtes Wohnküche 2.0“. So hat Urte Rötz ihre schöne Idee getauft. Die Miester Landwirtin, Unternehmensberaterin, Autorin und Hobby-Köchin will ihr „Essen für den guten Zweck“ wieder zum Leben erwecken. Mit dem hatte sie einst im Landkreis Lüneburg begonnen, am Ende hatte das sogar dazu geführt, dass sie dort ein Restaurant eröffnete.