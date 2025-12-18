Tolle Tradition in der Adventszeit Viele Bilder: Verkauf von Weihnachtsbäumen und Wildbratwurst am Forsthaus wird zum Spektakel
Am Forsthaus Kenzendorf bei Gardelegen werden am vierten Advent noch Weihnachtsbäume verkauft. Welche tollen Überraschungen es für Besucher schon am 3. Advent gab...
Kenzendorf/VS. - Am dritten Adventswochenende lohnte sich wieder ein Besuch des Marktes am Forsthaus Kenzendorf. Dort gab es allerlei Leckeres, aber auch ein besonderes Unterhaltungsprogramm mit Falknern, Holzrückern mit Pferden und Bläsern. Am 4. Adventswochenende geht der Weihnachtsbaumverkauf weiter.