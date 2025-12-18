Am Forsthaus Kenzendorf bei Gardelegen werden am vierten Advent noch Weihnachtsbäume verkauft. Welche tollen Überraschungen es für Besucher schon am 3. Advent gab...

Viele Bilder: Verkauf von Weihnachtsbäumen und Wildbratwurst am Forsthaus wird zum Spektakel

Die Jugendgruppe der Mildetaler Jagdhornbläser sorgte musikalisch für die richtige Stimmung beim Weihnachtsbaumkauf.

Kenzendorf/VS. - Am dritten Adventswochenende lohnte sich wieder ein Besuch des Marktes am Forsthaus Kenzendorf. Dort gab es allerlei Leckeres, aber auch ein besonderes Unterhaltungsprogramm mit Falknern, Holzrückern mit Pferden und Bläsern. Am 4. Adventswochenende geht der Weihnachtsbaumverkauf weiter.