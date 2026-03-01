Fotografie in Sachsen-Anhalt Von DDR-Spielzeug bis Vogelkunde: Gardelegener Fotofreunde zeigen Bilder zum Thema Alt
Das Thema „Alt“ führte bei der jüngsten Monatsaufgabe zu sehr unterschiedlichen Motiven. Auch zwei neue Hobbyfotografen gehören inzwischen zur Gruppe.
Ganz einfach, kurz und knapp: „Alt “ lautete die Februar-Monatsaufgabe für die Gardelegener Fotofreunde, herausgegeben von Marcel Gansau. Er war es dann auch, der mit seinem Foto Monatssieger wurde: beeindruckende Hände eines 97-Jährigen.
Doch auch die anderen Foto-Ideen wecken das Interesse des Betrachters, die durchaus für unterschiedliche Interpretationen sorgen können. Denn was ist „Alt“? Das Buch über Vogelkunde in altdeutscher Schrift mit alter Brille, da stellt man sich den Gelehrten oder Wissenschaftler in seinem Studierzimmer mit schweren Möbeln und unzähligen Büchern vor, auf dem Schreibtisch die qualmende Pfeife. Oder das alte DDR-Spielzeug aus Holz, das Spielzeug der sogenannten Baby-Boomer in den 60er Jahren im Kindergarten.
Insgesamt wieder sehr schöne Motive, die die Fotofreunde festgehalten haben. Dazu gehören übrigens mit den Zwillingsbrüdern Mario und Stefan Schmidt zwei neue Hobbyfotografen, die mit ihren gut 40 Jahren den Altersdurchschnitt der Fotofreunde erheblich drücken, sagte Werner Rönisch schmunzelnd. Man darf gespannt sein, wie die nächste Monatsaufgabe umgesetzt wird.
Lesen Sie auch: Begeisterung für die Kunst: Kreativität: Neues Fotostudio in der Gardelegener Innenstadt bietet mehr als einfache Fotos
Die lautet „Black is beautiful“ vorgeschlagen von Mirko Genz. Die Auswertung findet am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr im Gemeindezentrum statt. Neue Interessenten sind willkommen.