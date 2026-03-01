Das Thema „Alt“ führte bei der jüngsten Monatsaufgabe zu sehr unterschiedlichen Motiven. Auch zwei neue Hobbyfotografen gehören inzwischen zur Gruppe.

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Ein interessanter Ansatz - ein Buch in altdeutscher Schrift über Vogelkunde und dazu eine alte Brille.

Ganz einfach, kurz und knapp: „Alt “ lautete die Februar-Monatsaufgabe für die Gardelegener Fotofreunde, herausgegeben von Marcel Gansau. Er war es dann auch, der mit seinem Foto Monatssieger wurde: beeindruckende Hände eines 97-Jährigen.

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Hey, ich bin Sammy, stellt sich die betagte Katze von Mario Schmidt vor. Foto: Mario Schmidt

Doch auch die anderen Foto-Ideen wecken das Interesse des Betrachters, die durchaus für unterschiedliche Interpretationen sorgen können. Denn was ist „Alt“? Das Buch über Vogelkunde in altdeutscher Schrift mit alter Brille, da stellt man sich den Gelehrten oder Wissenschaftler in seinem Studierzimmer mit schweren Möbeln und unzähligen Büchern vor, auf dem Schreibtisch die qualmende Pfeife. Oder das alte DDR-Spielzeug aus Holz, das Spielzeug der sogenannten Baby-Boomer in den 60er Jahren im Kindergarten.

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Waren das noch Zeiten, als man mit solchen Koffern unterwegs war. Heute sind die begehrte Sammlerstücke. Foto: Undine Lüders

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Stefan Schmidt hat eine alte Höhlenwohnung im ehemaligen Bergbaugebiet bei Helmstedt fotografiert. Dort befindet sich heute ein Museum. Foto: Stefan Schmidt

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Alt ist relativ, sagt Mario Schmidt im Selbstporträt. Foto: Mario Schmidt

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Alt ist die Hopfenmühle bei Ipse. Foto: Rainer Thoms

Insgesamt wieder sehr schöne Motive, die die Fotofreunde festgehalten haben. Dazu gehören übrigens mit den Zwillingsbrüdern Mario und Stefan Schmidt zwei neue Hobbyfotografen, die mit ihren gut 40 Jahren den Altersdurchschnitt der Fotofreunde erheblich drücken, sagte Werner Rönisch schmunzelnd. Man darf gespannt sein, wie die nächste Monatsaufgabe umgesetzt wird.

Die Gardelegener Fotofreunde mit dem Foto des Monats Februar zum Thema Alt: Karin Leppek hat ihre alte, noch völlig funitionierende penti, Baujahr1967, aufgenommen. Foto: Karin Leppek Foto: Karin Leppek

Die lautet „Black is beautiful“ vorgeschlagen von Mirko Genz. Die Auswertung findet am Donnerstag, 5. März, ab 18 Uhr im Gemeindezentrum statt. Neue Interessenten sind willkommen.