weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Vor der Landtagswahl: In Gardelegen dürfen künftig weniger Wahlplakate aufgehängt werden

Vor der Landtagswahl: In Gardelegen dürfen künftig weniger Wahlplakate aufgehängt werden

Die Kleinwerbung in der Einheitsgemeinde Gardelegen soll drastisch reduziert werden. Darüber sind sich Verwaltung und Parteien einig.

Von Cornelia Ahlfeld 02.12.2025, 07:15
In Gardelegen wurden bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr zahlreiche Wahlplakate beschädigt beziehungsweise komplett zerstört, wie hier an der Kapelle St. Georg.
In Gardelegen wurden bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr zahlreiche Wahlplakate beschädigt beziehungsweise komplett zerstört, wie hier an der Kapelle St. Georg. Foto: Cornelia Ahlfeld

Gardelegen. - Zerfetzte oder heruntergerissene Wahlplakate, beschmiert mit irgendwelchen Parolen, Wahlpappe verteilt auf Grünflächen, auf Straßen und Wegen – der finanzielle Schaden nach der Kommunalwahl im Juni 2024 und vor allem auch nach der Bundestagswahl im vorigen Jahr war groß – für alle Parteien. Die Rede war von mehreren tausend Euro. Dazu kamen Kabelbinder, die an Masten hängen geblieben sind, Pappmüll, der nicht beräumt wurde.