Die Kleinwerbung in der Einheitsgemeinde Gardelegen soll drastisch reduziert werden. Darüber sind sich Verwaltung und Parteien einig.

Vor der Landtagswahl: In Gardelegen dürfen künftig weniger Wahlplakate aufgehängt werden

In Gardelegen wurden bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr zahlreiche Wahlplakate beschädigt beziehungsweise komplett zerstört, wie hier an der Kapelle St. Georg.

Gardelegen. - Zerfetzte oder heruntergerissene Wahlplakate, beschmiert mit irgendwelchen Parolen, Wahlpappe verteilt auf Grünflächen, auf Straßen und Wegen – der finanzielle Schaden nach der Kommunalwahl im Juni 2024 und vor allem auch nach der Bundestagswahl im vorigen Jahr war groß – für alle Parteien. Die Rede war von mehreren tausend Euro. Dazu kamen Kabelbinder, die an Masten hängen geblieben sind, Pappmüll, der nicht beräumt wurde.