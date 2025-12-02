Vor der Landtagswahl: In Gardelegen dürfen künftig weniger Wahlplakate aufgehängt werden
Die Kleinwerbung in der Einheitsgemeinde Gardelegen soll drastisch reduziert werden. Darüber sind sich Verwaltung und Parteien einig.
02.12.2025, 07:15
Gardelegen. - Zerfetzte oder heruntergerissene Wahlplakate, beschmiert mit irgendwelchen Parolen, Wahlpappe verteilt auf Grünflächen, auf Straßen und Wegen – der finanzielle Schaden nach der Kommunalwahl im Juni 2024 und vor allem auch nach der Bundestagswahl im vorigen Jahr war groß – für alle Parteien. Die Rede war von mehreren tausend Euro. Dazu kamen Kabelbinder, die an Masten hängen geblieben sind, Pappmüll, der nicht beräumt wurde.