Ein Mann stiehlt Brot und Aufschnitt aus einem Supermarkt und muss dafür ins Gefägnis gehen. Wie kam es zu diesem harten Urteil ?

Vor dem Amtsgericht Gardelegen stand ein Mann, der für 16 Euro Lebensmittel geklaut hatte und dafür eine Gefägnisstrafe erhielt.

Gardelegen - Ein Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von 16 Euro – eigentlich eine Bagatelle. Für einen 45-Jährigen aus der Einheitsgemeinde Gardelegen endete die scheinbar unbedeutende Tat jedoch mit einer Gefängnisstrafe.Für Richterin Nicoline Helfrich war sie der letzte Tropfen, der ein langes und auffälliges Strafregister, das den Mann seit Jahren begleitet, quasi zum Überlaufen brachte.