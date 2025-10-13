Ein neues Projekt in Gardelegen bringt Generationen zusammen. Kinder und Senioren sollen durch gemeinsame Bewegung Freude, Gesundheit und Zusammenhalt erleben.

Wie Senioren die Kita Sonnenschein in Bewegung bringen wollen

Die Kinder aus der Kita Sonnenschein in Gardelegen sind in ihrem Sportraum schon viel in Bewegung. In Zukunft hoffen sie dabei auf Unterstützung durch Senioren.

Gardelegen. - Aufgeregtes Lachen, kleine Füße, die durch den Sportraum flitzen – in der Gardelegener Kita Sonnenschein ist Bewegung Alltag. Bald sollen die Kinder zusätzlich von älteren Menschen beim Sport begleitet werden: Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU) startet das Projekt „Seniorinnen und Senioren bringen Kinder in Bewegung“, kurz SeKiB, bei dem Kinder, Senioren und lokale Sportvereine gemeinsam an spielerischen Bewegungsangeboten arbeiten.