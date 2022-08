Warum krempelt Tennisclub Grün-Weiß Gardelegen sein Vereinshaus um

Mit 15,6 Millionen fördert das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr den Sportstättenbau. 92 Anträge von Kommunen und Sportvereinen wurden berücksichtigt. Und auch der Tennisclub (TC) Grün-Weiß Gardelegen erhält ein Stück von diesem Kuchen ab. Was ist geplant?

Selbst von außen ist der marode Zustand des Vereinsheimes des Tennisclubs Grün-Weiß Gardelegen am Erlebnisbad Zienau zu erkennen.

Gardelegen - Tennis und Gardelegen haben eine lange Tradition. Die Wurzeln reichen bereits 161 Jahre bis in das Jahr 1861 zurück. Das ist das offizielle Gründungsdatum des Tennisvereins, das auch das Vereinslogo ziert. Begonnen hat der Spielbetrieb damals auf einem Rasenplatz am „Grünen Wall“, jahrzehntelang wurde dort gespielt – am Ende allerdings nicht mehr sehr komfortabel und zeitgemäß.