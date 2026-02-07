In Gardelegen beginnt im Februar die Anmeldung für die künftigen Erstklässler. Die Verfahren unterscheiden sich je nach Schule, einheitlich geregelt ist jedoch die Terminvergabe.

Was ist bei der Schulanmeldung zu beachten?

Ab dem 10. Februar können in Gardelegen die künftigen Grundschüler an ihren Schulen angemeldet werden.

Gardelegen - Noch diesen Februar beginnt in Gardelegen die Anmeldung für die Grundschulen des Schuljahres 2027/2028. Insgesamt rechnet die Hansestadt mit 174 Erstklässlern in der Einheitsgemeinde. Für viele Eltern bedeutet das: Termine im Blick behalten, Unterlagen zusammensuchen – und sich frühzeitig mit dem weiteren Weg ihres Kindes befassen.