Ein Bürger beschwert sich über Vandalismus nach Veranstaltungen im Kinosaal Mieste und fordert Konsequenzen. Doch Stadtverwaltung, Ortsbürgermeisterin und Betreiber sind keine Schäden bekannt ...

Was ist dran an der Beschwerde über Vandalismus nach Partys im Kinosaal?

Neben dem Kinosaal betreibt das Team auch die "Kinobar" in Mieste mit Veranstaltungen auch für die ältere Generation.

Mieste. - Eine Verbindung zwischen Vandalismus und Veranstaltungen im Kinosaal sieht ein Miester, der sich mit einer Beschwerde auf der „Sag’s uns einfach“-Seite an die Hansestadt Gardelegen wendet. „Mir und auch allen anderen Miestern ist aufgefallen, dass immer wenn im Kinosaal eine Disco ist, [...] die Leute nach oder vor der Disco in und um Mieste randalieren“, behauptet er.