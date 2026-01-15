Disco verbieten? Was ist dran an der Beschwerde über Vandalismus nach Partys im Kinosaal?
Ein Bürger beschwert sich über Vandalismus nach Veranstaltungen im Kinosaal Mieste und fordert Konsequenzen. Doch Stadtverwaltung, Ortsbürgermeisterin und Betreiber sind keine Schäden bekannt ...
15.01.2026, 12:15
Mieste. - Eine Verbindung zwischen Vandalismus und Veranstaltungen im Kinosaal sieht ein Miester, der sich mit einer Beschwerde auf der „Sag’s uns einfach“-Seite an die Hansestadt Gardelegen wendet. „Mir und auch allen anderen Miestern ist aufgefallen, dass immer wenn im Kinosaal eine Disco ist, [...] die Leute nach oder vor der Disco in und um Mieste randalieren“, behauptet er.