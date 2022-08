Einschulung Was ist drin in den Schultüten der Erstklässler der Gardelegener Reutter-Grundschule?

41 Mädchen und Jungen wurden am Sonnabend in die Gardelegener Reutter-Grundschule eingeschult. Und die Aufregung bei den Kindern war groß. Denn sie wollten endlich wissen, was in ihren großen, bunten Schultüten steckt.