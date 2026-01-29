Stadt will bauen Was ist eine menschenwürdige Unterkunft? 180.000 Euro für vier Zimmer
Die Stadt will eine Container-Unterkunft für Obdachlose bauen. Deren Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe. Doch „bei 180.000 Euro für eine Unterkunft in einfacher Ausführung sträuben sich mir die Nackenhaare“, sagt ein Stadtrat.
29.01.2026, 06:15
Gardelegen. - Einfach, schnörkellos, funktional und preiswert – das waren die Schlagwörter, unter denen Architekt Göran Fenn dem Gardelegener Stadtrat am Montag die Pläne für eine Obdachlosenunterkunft vorstellte. Diese soll an der Letzlinger Landstraße, am Haus 3 der Stadtverwaltung, entstehen und auch „schnörkellos“ noch rund 180.000 Euro kosten. So ganz begeistert betrachtet manch Stadtrat diese Pläne allerdings nicht...