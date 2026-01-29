Die Stadt will eine Container-Unterkunft für Obdachlose bauen. Deren Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe. Doch „bei 180.000 Euro für eine Unterkunft in einfacher Ausführung sträuben sich mir die Nackenhaare“, sagt ein Stadtrat.

Was ist eine menschenwürdige Unterkunft? 180.000 Euro für vier Zimmer

Ein Flur, vier gleiche, einfach ausgestattete Zimmer, eine kleine Küche und ein Duschbad – so könnte sie aussehen, die Container-Obdachlosen-Unterkunft, die dem Stadtrat am Montag vorgestellt wurde.

Gardelegen. - Einfach, schnörkellos, funktional und preiswert – das waren die Schlagwörter, unter denen Architekt Göran Fenn dem Gardelegener Stadtrat am Montag die Pläne für eine Obdachlosenunterkunft vorstellte. Diese soll an der Letzlinger Landstraße, am Haus 3 der Stadtverwaltung, entstehen und auch „schnörkellos“ noch rund 180.000 Euro kosten. So ganz begeistert betrachtet manch Stadtrat diese Pläne allerdings nicht...