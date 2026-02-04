Winter in Sachsen-Anhalt Was ist mit der Kunsteisfläche im Bürgerpark?

Dauerhafte Minustemperaturen sorgen für zugefrorene Gewässer in Gardelegen. Während der Stadtgraben nach Jahren wieder eine Eisschicht bekommen hat. Einwohner nutzen die Fläche als Schlittschuhbahn. Doch wie sicher ist das und was ist aus der geplanten Eisfläche im Bürgerpark geworden?