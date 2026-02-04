Winter in Sachsen-Anhalt Was ist mit der Kunsteisfläche im Bürgerpark?
Dauerhafte Minustemperaturen sorgen für zugefrorene Gewässer in Gardelegen. Während der Stadtgraben nach Jahren wieder eine Eisschicht bekommen hat. Einwohner nutzen die Fläche als Schlittschuhbahn. Doch wie sicher ist das und was ist aus der geplanten Eisfläche im Bürgerpark geworden?
04.02.2026, 17:45
Gardelegen - Dauerhafte Minusgrade im teils zweistelligen Bereich sorgen allerorts für zugefrorene Gewässer. Nach vielen Jahren hat auch der Stadtgraben eine Eisschicht bekommen. Ein seltenes Ereignis, und das lockt natürlich zu einem Spaziergang oder zum Schlittschuhlaufen. Aber wie sicher ist das Eis?