Die vom Landtag beschlossene und vom Kreis und der Stadt geforderte Auskofferung der Bohrschlammgrube Brüchau ist passé. Wie geht es jetzt aber dort weiter?

Was Neptune Energy jetzt mit dem Silbersee in Brüchau vorhat

Vor einer improvisierten Bühne hatten sich vor wenigen Tagen in Brüchau zahlreiche Bewohner der Region, aber auch einige Landes-, Kreis- und Stadtpolitiker zu einem Protest zusammengefunden.

Brüchau - Wann beginnt Neptune Energy, Betreiberfirma der Bohrschlammgrube Brüchau, auch Silbersee genannt, mit der Einkapselung von rund 27.000 Tonnen Giftmüll vor Ort? Die Frage stellt sich, nachdem kürzlich vonseiten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) die Genehmigung für diesen sogenannten Plan B erteilt worden ist.