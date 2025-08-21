Nach der Genehmigung von Plan B Was Neptune Energy jetzt mit dem Silbersee in Brüchau vorhat
Die vom Landtag beschlossene und vom Kreis und der Stadt geforderte Auskofferung der Bohrschlammgrube Brüchau ist passé. Wie geht es jetzt aber dort weiter?
21.08.2025, 18:00
Brüchau - Wann beginnt Neptune Energy, Betreiberfirma der Bohrschlammgrube Brüchau, auch Silbersee genannt, mit der Einkapselung von rund 27.000 Tonnen Giftmüll vor Ort? Die Frage stellt sich, nachdem kürzlich vonseiten des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB) die Genehmigung für diesen sogenannten Plan B erteilt worden ist.