Besonderes Jubiläum Was sich in 50 Jahren verändert hat – und was geblieben ist
Die integrative Kita Krümelkiste in Gardelegen feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Drei Mitarbeiterinnen blicken auf prägende Erlebnisse und schöne Erinnerungen zurück.
17.01.2026, 08:00
Gardelegen - Die integrative Kindertageseinrichtung Krümelkiste in Gardelegen feiert am 19. Januar 2026 ein besonderes Jubiläum. Denn an diesem Tag, vor genau 50 Jahren, öffneten sich die Türen der Einrichtung erstmals – fünf Jahrzehnte später ist daraus ein Haus geworden, in dem Generationen von Kindern ihre ersten Freundschaften geschlossen, gelacht und geweint haben.