Die integrative Kita Krümelkiste in Gardelegen feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Drei Mitarbeiterinnen blicken auf prägende Erlebnisse und schöne Erinnerungen zurück.

Was sich in 50 Jahren verändert hat – und was geblieben ist

Die Kita Krümelkiste wird 50 Jahre alt. Zu dieser Gelegenheit blicken die ehemalige Mitarbeiterin Melitta Müller (von links), die Leiterin Laury Cyris und die langjährige Angestellte Ute Delau auf die vergangenen Jharzehnte zurück.

Gardelegen - Die integrative Kindertageseinrichtung Krümelkiste in Gardelegen feiert am 19. Januar 2026 ein besonderes Jubiläum. Denn an diesem Tag, vor genau 50 Jahren, öffneten sich die Türen der Einrichtung erstmals – fünf Jahrzehnte später ist daraus ein Haus geworden, in dem Generationen von Kindern ihre ersten Freundschaften geschlossen, gelacht und geweint haben.