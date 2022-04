Weshalb das Bornemann-Denkmal in Gardelegen in Vergessenheit geriet

Gardelegen - Es gibt die Bornemannstraße, den Raum Bornemann im Haus II der Gardelegener Stadtverwaltung und auch ein Denkmal erinnert an den nicht ganz unbedeutenden Dichter, der am 2. Februar 1766 in der Hansestadt Gardelegen das Licht der Welt erblickte und aufwuchs. Dennoch ist Johann Wilhelm Jacob Bornemann nicht ganz so berühmt und bekannt wie Otto Reutter, obwohl beide später in Berlin lebten. Allerdings wurde der Coupletsänger rund 100 Jahre später, nämlich am 24. April 1870, also am gestrigen Sonntag vor 152 Jahren, geboren.