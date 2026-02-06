Nach jahrelangen Diskussionen nimmt das Sozialticket für Bus und Bahn in Magdeburg nun konkrete Formen an. Wer profitieren soll, wann es losgeht und was Nutzer erwartet.

Sozialticket für Magdeburg kommt: Starttermin und Eckpunkte stehen fest

Eine neue Flexity-Straßenbahn fährt durch Magdeburg. Neu ist auch das Sozialticket, das nun kommen soll.

Magdeburg. - Das Sozialticket für Magdeburg kommt. Im Juni 2024 vom Stadtrat beschlossen, wenig später per Widerspruch von Oberbürgermeisterin Simone Borris kassiert, hat sie nun gemeinsam mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) die Möglichkeiten für ein Pilotprojekt ausgelotet. Wann das Sozialticket für Bus und Straßenbahn startet, wer Anspruch hat, wo es gilt und was es kostet.