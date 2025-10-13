Forschung und KI in der Börde Rechenzentrum in Barleben soll Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt stärken
Bei Magdeburg entsteht ein moderner IT-Knoten für Forschung, KI und Datensicherheit. Für Hochschulen im Land ist das ein Meilenstein für ihre digitale Souveränität.
Aktualisiert: 13.10.2025, 17:14
Barleben - Wenn an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg oder an einer anderen Hochschule im Land geforscht wird, entstehen riesige Mengen an Daten. Diese Daten müssen gespeichert und mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden. Aktuell wird an einer Lösung gearbeitet, deren Richtfest am Montag in Barleben gefeiert wurde.