  4. Forschung und KI in der Börde: Rechenzentrum in Barleben soll Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt stärken

Bei Magdeburg entsteht ein moderner IT-Knoten für Forschung, KI und Datensicherheit. Für Hochschulen im Land ist das ein Meilenstein für ihre digitale Souveränität.

Von Sebastian Pötzsch Aktualisiert: 13.10.2025, 17:14
Wissenschaftsminister Armin Willingman, Uni-Rektor Jens Strackeljan, Manuela Schwartz (Rektorin Hochschule Magdeburg Stendal), Folker Roland (Rektor Hochschule Harz) und Michael Truthmann, Geschäftsführer Industriebau Wernigerode (von links), sorgen per Knopfdruck für das Hissen der Richtkrone. Foto: Sebastian Pötzsch

Barleben - Wenn an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg oder an einer anderen Hochschule im Land geforscht wird, entstehen riesige Mengen an Daten. Diese Daten müssen gespeichert und mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden. Aktuell wird an einer Lösung gearbeitet, deren Richtfest am Montag in Barleben gefeiert wurde.