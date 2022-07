Wieder neue Waldbrände: Lage in der Altmark spitzt sich zu

Bis nach Gardelegen war der Brand bei Piplockenburg im Drömling am Mittwoch zu sehen. Es war nur einer von vielen Waldbränden in dieser Woche.

Letzlingen - Die erschreckenden Bilder der Waldbrände in Südeuropa sind jeden Abend in den Nachrichten zu sehen. Auch in der Einheitsgemeinde Gardelegen stiegen in dieser Woche fast täglich dunkle Rauchschwaden aus Wald und Feld auf. Das Betreuungsforstamt Letzlingen spricht jetzt eine deutliche Warnung aus, denn an Selbstentzündung glaubt man dort nur in den seltensten Fällen.